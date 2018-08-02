Пожар в столичной многоэтажке: 15 человек эвакуировали, огонь потушили

В Шевченковском районе столицы на ул. Щербаковская, 63 в девятиэтажном жилом доме, где загорелись балконы с пятого по восьмой этажи, ликвидировали пожар, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"В 19:14 пожар на площади около 60 кв. локализован, а в 20:09 ликвидирован", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, жертв и пострадавших нет.

"... с верхних этажей спасено 4 человека и проведена эвакуация 15 человек", - говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 22 чел. л/с и 7 ед. техники ГСЧС.

Как сообщал УНН, в столичной многоэтажке загорелись балконы с пятого по восьмой этажи.