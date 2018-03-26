Пожар в ТРЦ в Кемерово: Число погибших возросло до 53 человек

Число погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово (HA) выросло до 53 человек

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, информирует "ДС" со ссылкой на "Интерфакс".

"В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерове дополнительно обнаружены тела 14 погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек", - сказала Петренко.

При этом ранее источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил о 55 погибших.

Как сообщала "ДС", пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался 25 марта днем. По одной из версий, кто-то пронес в детскую игровую комнату зажигалку и поджег поролон. Под подозрение попали трудные подростки, на которых незадолго до пожара жаловалось руководство торгового центра.

Через несколько часов пожар был локализован на площади 1200 кв. метров, а поздно вечером открытое горение было ликвидировано. На площади 600 кв. метров обрушилась кровля.