Пожар в центре Киева ликвидировали

Пожар дома на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева погасили. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 22:03 пожар площадью 800 кв. м был локализован, а в 23:28 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.



Причина возникновения пожара выясняется.

20 января 2018 года в Киеве по ул. Богдана Хмельницкого, 12 возник пожар в отселенном доме XIX века. Площадь пожара изначально составляла около 600 квадратных метров.