Пожежа в будинку Шабуніна: поліція не знайшла вибухових речовин

Решток вибухових пристроїв в будинку керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна знайдено не було

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області, інформує "ДС".

Правоохоронці назвали неправдивою інформацію про те, що на місці пожежі будинку, що у селі Гнідин Бориспільського району, активісти знайшли рештки від вибухового пристрою.

Розповсюдження неправдивої інформації може зашкодити розслідуванню, додали правоохоронці

"Додатковий огляд місця події проводили вибухотехніки, криміналістична лабораторія поліції Київщини, лабораторія НДЕКЦ МВС, залучені експерти пожежно-технічної служби ДСНС. Під час огляду вилучене пожежне сміття, сліди біологічного походження та інші речові докази. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз до НДЕКЦ МВС України. За результатами висновків експертиз буде встановлено, яким чином сталося загоряння будинку. Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких рештків вибухових предметів. Також наявність вибухівки не підтверджується показами свідків, очевидців та іншими доказами", - йдеться у повідомленні.

Як писала "ДС", в ніч на 23 липня в селі Гнідин Київської області сталася пожежа в будинку керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна. В будинку знаходилися його батьки, вони не постраждали. Активіст стверджує, що будинок підпалили.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), а президент Володимир Зеленський звернувся до правоохоронців з вимогою знайти злочинців.