Пожежа в Харкові. Зеленський оголосив день жалоби в Україні

Президент Володимир Зеленський прилетів у Харків з робочою поїздкою.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"У зв'язку з пожежею, яка сталася вчора в будинку для літніх людей, Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Харкова. Глава держави відвідає місце трагедії та заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з'ясуванням її причин", - йдеться у повідомлені.

Зеленський проведе в Харкові нараду для напрацювання механізмів запобігання таким трагедіям.

Президент України Володимир Зеленський біля згорілого будинку престарілих у Харкові оголосив в Україні 23 січня день жалоби за загиблими, скоро він підпише відповідний указ.

Спочатку Зеленський закликав знайти інші нелегальні об'єкти по всій Україні, щоб такі трагедії, як у харківському будинку для літніх людей, не повторювалися.

Президент уточнив, що подібних незареєстрованих пансіонатів для літніх людей тільки в Харкові знайшли ще шість.

Також він висловив свої співчуття рідним загиблих.

За матеріалами "Сьогодні", LB.ua