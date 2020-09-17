Пожежу на військовому полігоні під Києвом локалізовано

Пожежу на військовому полігоні в Київській області локалізували, повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України в Фейсбуці.

"Завдяки спільним діям і оперативному реагуванню військовослужбовців пожежу локалізовано в найкоротші терміни. До гасіння були залучені військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії і лісники", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на території військового полігону в с.Дівички (Київська область) в четвер удень сталася пожежа, до гасіння залучені 120 військовослужбовців.