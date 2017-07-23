Правоохранители ищут мужчину, выманившего у харьковского пенсионера почти $6 тыс. по схеме "ваш сын в полиции"

Неизвестный выманил у 81-летнего харьковчанина крупную сумму денег по схеме "ваш сын в полиции".

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, пенсионер обратился в Шевченковский отдел полиции Харькова и рассказал, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции.

"Звонивший сказал, что сын пенсионера якобы попал в ДТП и для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности нужны средства, которые в сумме 5900 долларов заявитель передал неизвестному в подъезде дома. Проверкой было установлено, что сын заявителя в полицию не попадал", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Правоохранители проводят мероприятия по розыску псевдоколлеги.