Правоохранители проверяют информацию о минировании двух судов в Одессе

По спецлинии "102" в Одессе, поступило сообщение о минировании сразу двух судов в Одессе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

"Сегодня в 11:12 и в 11:17 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Малиновский районный суд и Апелляционный суд. Одессы, которые расположены по адресу: ул.Стуса, 1 а и ул.Гайдара, 24 а заминированы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи ", - говорится в сообщении.

Работников и посетителей судов о минировании которых сообщили, эвакуировали.

Напомним, 19 августа в Херсоне полицейские задержали псевдоминера .