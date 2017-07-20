Правоохранители займутся бердянским лагерем, в котором отравились дети

Руководитель лагеря "Лазурный" не имели документов на ведение оздоровительной компании, а выиграли тендер, обманув государство, при этом сотрудники работали без санитарных книжек.

О том, что в бердянском лагере "Лазурный" резко ухудшилось самочувствие детей, которые приехали на оздоровление из соседнего региона, написала пользовательница соцсетей из Кропивницкого Натали Мищенко. Правда, Мищенко указала информацию о 250 заболевших детях, хотя на самом деле пострадало только 30 человек (в лагере всего отдыхало чуть более 250 детей).

Уже в обед областной департамент здравоохранения сообщил о том, что готов дать официальный комментарий запорожским СМИ относительно ситуации в "Лазурном".

- Вчера появилась информация о том, что 2 детей заболели ОКИ в оздоровительном лазере "Лазурный". Официально он принадлежит ЗАО "Приазовкурорт". Они выиграли тендер на оздоровление детей. Для того, чтобы участвовать в тендере, у них должны быть разрешительные документы.

Официально на сегодняшний день разрешительных документов нет и не было выдано. Как они участвовали в тендере - этот вопрос будет изучать прокуратура, - заявила директор Департамента здравоохранения ОГА Виктория Клименко.

По ее словам, за медпомощью обратились 30 детей. Они госпитализируются в Бердянской ТМО.

- Тяжесть их состояния не требует госпитализации, но учитываем массовость, а также тот факт, что мы не знаем причину появления инфекции. Чтобы не было микса инфекций, дети изолированы в бердянское ТМО. Там развернуты койки изолятора, и дети будут находиться там под наблюдением ближайшие три дня. По желанию родителей они вернутся либо на оздоровление, либо родители заберут их, - говорит Виктория Клименко.

Что касается сотрудников пищеблока "Лазурного", то санитарные книжки были у 3 из 17 сотрудников. Все документы изъяты. Взяты пробы воды, питания.

Кроме того, пролить свет на ситуацию решили и в Бердянском городском совете.

Как сообщает пресс-служба бердянского муниципалитета, детское учреждение санаторного типа "Лазурный" не имеет разрешения на работу и проведение оздоровления и отдыха детей.

Чиновники отмечают, что в конце августа прошлого года ЗАО "Приазовкурорт" обратился с письмом о внесении в Госреестр ДУ санаторного типа "Лазурный" с просьбой разрешить ему работать с 1 июня 2017 года.

- Рабочей комиссией, созданной решением исполнительного комитета Бердянского городского совета, проводилось обследование заведения 22 июня, 07 июля, 14 июля, 17 июля, 19 июля, в ходе которого выявлено несоответствие заведения требованиям действующего законодательства в сфере организации детского оздоровления, о чем свидетельствуют акты приемки детского оздоровительного лагеря (форма 318/0) Управления Госпродпотребслужбы г.Бердянск. Указанные акты были вручены руководителю учреждения, - говорят в пресс-службе горсовета Бердянска и добавляют, что 17 июля (в понедельник) комиссия в очередной раз нагрянула с проверкой в лагерь и обнаружила, что в нем отдыхают дети (при том, что лагерь не имеет права на ведение оздоровительной компании).

Уже через два дня в "Лазурном" "оздоравливался" 261 ребенок.

- Во время разговора дети жаловались на некомфортное пребывание и некачественное питание. Руководству "Лазурного" было рекомендовано вывезти детей до полного устранения недостатков. В настоящее время проводится осмотр детей этого заведения специалистами Бердянского лабораторного центра, Управления Госпродпотребслужбы в г. Бердянске совместно со специалистами городской больницы, - говорят в мэрии и отмечают, что необходимости госпитализировать детей не было.

О данном ЧП сообщили в Бердянской отдел полиции, Бердянскую местную прокуратуру, Департамент социальной защиты населения Запорожской ОГА, директору Департамента здравоохранения Запорожской ОГА.

Вся Власть

http://www.vv.com.ua