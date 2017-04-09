Президент Египта ввел в стране чрезвычайное положение

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Об этой вынужденной мере глава государства заявил в воскресенье в специальном обращении к нации после терактов, унесших жизни 44 человек, пишет ТАСС.

"Режим чрезвычайного положения вводится для защиты страны, и о сроках вступления режима будет объявлено после принятия соответствующих конституционных и правовых процедур, - сказал он по итогам созванного им специального заседания Совета по национальной обороне. - Я обращаюсь к вам не как к христианам или мусульманам, а как к египтянам, террористы пытаются подорвать наше единство, и мы должны быть бдительны, чтобы сохранить нашу родину".

Одновременно с этим создается Высший совет по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Напомним, в Египте в воскресенье произошли две атаки на христианские храмы. В результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Совет Безопасности ООН назвал террористические атаки на христианские храмы в Египте "чудовищными и подлыми" и призвал все страны активно сотрудничать с египетскими властями для привлечения ответственных за эти нападения к правосудию

МИД заявил, что граждан Украины нет среди пострадавших в результате теракта в Александрии (Египет).