При обстреле школы в Мосуле погиб 81 человек

На западе Мосула в Ираке школа попала под ракетный обстрел. Об этом сообщает турецкое агенство Anadolu со ссылкой на источники в иракских структурах безопасности, передает телеканал "112 Украина".

Удар был нанесен по школе Эль-Вела в западном предместье Мосула, которое контролируется боевиками террористической группировки "Исламское государство". Среди погибших - 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей, говорится в сообщении.

Эти люди укрывались в здании учебного заведения в связи с продолжающимися в районе боями между иракскими силовиками и ИГИЛ. На данный момент нет точной информации о том, какая из сторон нанесла удар по школе.

Напомним, в Сирии и Ираке жертвами ударов международной коалиции, воюющей против ИГИЛ, с 2014 года стали не менее 352 мирных жителей.