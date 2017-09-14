При взлете вертолета президента Таджикистана погиб начальник аэропорта

Начальник аэропорта города Хорог в Таджикистане погиб, провожая вертолет президента страны Эмомали Рахмона.

Начальник аэропорта Дилдор Максудшоев вместе с другими чиновниками провожал президента, посетившего регион с рабочей поездкой, на летном поле, - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

"Когда вертолет президента стал подниматься в воздух, Дилдор Максудшоев стоял от него на близком расстоянии. От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета он упал и ударился о большой камень, стоявший рядом", - сообщили в пресс-службе МВД. Максудшоев получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер по пути в больницу.

Ранее сообщалось, что вертолет вооруженных сил США потерпел в пятницу крушение у берегов Йемена.

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