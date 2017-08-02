При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 27 человек

При взрыве на складе боеприпасов так называемого министерства обороны непризнанной Абхазии, по предварительным данным, пострадали 19 россиян. Об этом заявил пресс-атташе посольства России в Абхазии Турал Джавадов, сообщают "РИА Новости".

"По предварительным данным, пострадали 19 россиян, общее количество пострадавших - 27 человек", - отметил он, указав, что это не окончательная цифра.

При этом Джавадов не уточнил, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Позднее в Ростуризме заявили, что среди раненых нет туристов из России.

В пресс-службе Южного военного округа РФ также отметили, что личный состав российской военной базы в Абхазии при взрыве не пострадал.

Как сообщалось, на военном складе так называемого минобороны Абхазии сначала произошел пожар, потом прозвучали взрывы. На место происшествия выдвинулись три гарнизона пожарных. Причина возникшего пожара в настоящий момент неясна.

Ранее отмечалось, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Напомним, Абхазия объявила о своей "независимости" вслед за российско- грузинским военным конфликтом в августе 2008 года. Ее независимость сейчас признают Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. ООН по-прежнему рассматривает Абхазию как территорию Грузии, а Тбилиси настаивает на том, что Россия оккупировала территорию Абхазии (как и Южной Осетии). Москва утверждает, что помогает двум непризнанным государствам.