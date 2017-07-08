При взрыве в киевской многоэтажке погибла женщина, разбор завалов продолжается

Одна из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Голосеевском районе скончалась, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Всего в результате взрыва пострадали 7 человек, еще трое от госпитализации отказались. В больнице находятся две жертвы происшествия.

На месте происшествия работает 84 человека личного состава Главного управления ГСНС в Киеве и 18 единиц пожарно-спасательной техники. К работам привлечены ГП "Мобильно-спасательный центр ГСНС Украины" и спасатели КГГА.

"Поисково-спасательные работы продолжаются, причины трагедии устанавливаются", - говорится в сообщении ГСНС.

Предполагается, что под завалами могут оставаться люди.

Полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 ("Нарушение требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате взрыва в дома на Голосеевском проспекте в Киеве было разрушено перекрытие между двумя этажами.