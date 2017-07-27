Причина взрыва многоэтажки в Киеве по улице Бурмистенко - две версии

Газовый баллон или взрывчатка - вероятная причина взрыва многоэтажки по улице Бурмистенко, 12 в Киеве. Также рассматривается версия о самоубийстве жительницы квартиры.

Об этом сообщает Киевгаз.

- Представителями ПАО Киевгаз осуществлен предварительный осмотр газового оборудования (в квартире была установлена только газовая плита), в ходе которого было установлено, что газовая плита не могла быть источником взрыва или утечки газа, - отмечают специалисты.

Сейчас они проверяют газовое оборудование в близлежащих домах.

Читайте: Взрыв в Киеве: упали три перекрытия, обломки улетели на десятки метров

Напомним, вчера, 26 июля, в Голосеевском районе Киева в доме No12 по улице Бурмистенко произошел взрыв, в результате которого погибла 67-летняя женщина, эвакуированы 34 жителя.