Причиной химического выброса в Крыму стало попадание снарядов во время военных учений армии РФ - разведка

Украинская разведка выяснила, что причиной химических выбросов на севере оккупированного РФ Крыма, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, стало попадание снарядов в технологические емкости во время тренировок подразделений вооруженных сил РФ.

Об этом сообщил на брифинге в среду спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, военно-политическое руководство РФ требует постоянно наращивать боевые способности оккупационных войск, дислоцированных во временно оккупированном Крыму. В связи с этим, командиры частей и подразделений ВС РФ постоянно увеличивают интенсивность проведения занятий, тренировок и учений на территории оккупированного Крымского полуострова.

При этом, большинство районов для проведения мероприятий боевой подготовки используется российскими военными без согласия и предварительного информирования крымчан, которые непосредственно там проживают. В частности, 13-19 августа, в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью, подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. Вследствие попаданий снарядов, указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма.

В Минобороны отмечают, что российское оккупационное командование пытается скрыть масштаб экологической проблемы и избежать ответственности за ее возникновение, путем распространением в СМИ ложных и искаженных сообщений, которые дезинформируют общество о реальном состоянии экологической опасности в Крыму.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. Пострадали жители Армянска и села Перекоп - в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.

Жители жалуются на отравленный химикатами воздух, а в соцсетях публикуют фотографии, на которых видно, что в зоне бедствия практически вымершая растительность. Установлено, что выброс произошел на оккупированном заводе "Титан". Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска эвакуировали детей.