Причиной пожара в Калиновке мог стать беспилотник, - советник Порошенко

Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщает, что причиной пожара на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотник

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались взрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, поэтому - похоже на беспилотник. Итак, СБУ пыталась перехватить. Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался", - написал Бирюков.

Напомним, вечером 26 сентября в поселке Калиновка возле Винницы начали взрываться склады с боеприпасами.

Мэр Калиновки в 20 км от Винницы объявил эвакуацию из-за взрывов на военных складах.

По решению Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания под Винницей, от поверхности до неограниченной высоты. Территория Винницы не находится в зоне поражения боеприпасов на складах Калиновки.

Огонь охватил 10% площади арсенала на складах Калиновки.

В Генштабе заявили, что причиной возникновения пожара на складах в Калиновке может быть диверсия.

Двое жителей области получили ранения во время эвакуации из зоны поражения взрывами военных складов.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что взрывы в Калиновке стихают, а пожар будет потушен максимально быстро.

Гройсман считает, что взрывы могли стать последствиями внешнего вмешательства.

Из-за взрывов складов с боеприпасами в Винницкой области по состоянию на 10 ч. 27 сентября эвакуированы уже более 30 тыс. человек.