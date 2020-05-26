Причиною пожежі в Олександрівській лікарні міг бути підпал

Причиною пожежі в підсобному приміщенні Олександрівської клінічної лікарні міг бути навмисний підпал, вважає головний лікар Людмила Антоненко.

"Первісна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилася, однак фахівці визначили, що це був навмисний підпал. Сподіваємося, що палія знайдуть. На місці події працює поліція", - написала на своїй сторінці в Фейсбуці.

За її словами, в результаті пожежі ніхто не постраждав, а пожежники швидко приїхали на порятунок, оперативно локалізували осередок вогню і ліквідували пожежу.

Також Антоненко зазначила, що, в свою чергу, адміністрація лікарні і співробітники швидко зорієнтувалися, провели евакуацію пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус і викликали протипожежну службу.

Як повідомлялося, в Києві в підсобному приміщенні Олександрівської клінічної лікарні сталася пожежа, рятувальники вивели на свіже повітря 15 осіб.

