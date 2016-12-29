Прокуратура начала расследование смертельного ДТП с участием полицейского в Мариуполе

Прокуратура Донецкой области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что 28 декабря в 17:30, в г. Мариуполе по улице Краснофлотской за рулем собственного автомобиля "Форд Фокус" находился сотрудник Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Водитель указанного автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир автомобиля "Форд фокус" погиб на месте аварии, работник полиции, находившийся за рулем, пока находится в тяжелом состоянии в больнице.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как сообщал УНН, в результате столкновения автомобиля полицейского и троллейбуса погиб человек в Мариуполе.

ПрессОрг24

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