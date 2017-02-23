Пропавшие полотна художника Марчука нашлись и будут возвращены

Пропавшие полотна всемирно известного художника Ивана Марчука нашлись и до 18:00 четверга, 23 февраля, будут возвращены автору.

Об этом Украинской правде сообщил сам живописец.

"Могу заверить своих поклонников и всех, кто занимался этим, что ситуация решена положительно", - сказал Марчук, отметив, что работы вернутся не в мастерскую, а в помещение Укрпочты на столичном Крещатике, где сейчас проходит выставка художника.

Как выяснилось, 101 полотно, которые агент Марчука обещал выставить в музее Прадо в Испании, не покидали пределы Украины. Где именно находились картины - не уточняется.

22 февраля 2017 года сообщалось, что правоохранители расследуют историю исчезновения картин Марчука.

Летом 2016 года мастер передал свои полотна для выставки в Испании агенту Игорю Дидковскому, однако ни обещанная сентябрьская, ни какая-либо другая выставки так и не открылись.

Художник обеспокоился судьбой полотен и, поскольку не смог наладить диалог с агентом, обратился в правоохранительные органы. По словам Марчука, их вмешательство поспособствовало возвращению картин.

Также он подтвердил информацию, что в дальнейшем прекращает сотрудничество с Дидковским.

В 2007 году британская газета The Daily Telegraph составила рейтинг гениев современности, 72-е место в котором занял Марчук, оказавшись единственным украинцем в этом списке.