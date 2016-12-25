Пропавший с радаров Ту-154 летел в Сирию; на борту были военные, артисты и пресса

На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи, находились в том числе музыканты и журналисты. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как уточнил источник в экстренных службах, на борту лайнера "находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова". По его словам, музыканты должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней программой.

Пропавший с радаров самолет Минобороны РФ летел в сирийскую Латакию.

Как сообщают другой источник агентства, пропавший с радаров над акваторией Черного моря выполнял в Сочи дозаправку. Борт скорее всего упал в горной части Краснодарского края.

"По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края", - сказал источник.

Также он добавил, что, по предварительным данным, причиной крушения ТУ-154 была техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Президенту РФ Путину уже сообщили об инциденте.