Процесс разминирования Балаклеи завершили - глава Харьковской ОГА.

В воскресенье вечером, 26 марта, глава Харьковской областной военно- гражданской администрации Юлия Светличная сообщила о завершении процесса разминирование города Балаклея и других населенных пунктов в регионе, которые пострадали из-за взрывов на оружейных складах.

"Разминирование в Балаклеи и населенных пунктах Балаклейского района завершено! Всего было изъято около 1 000 взрывоопасных предметов", - написала Светличная на своей странице в Facebook.

Также стало известно, что 95% жителей города восстановили подачу электроснабжения.

"По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме", - подчеркнула Светличная.

Кроме того она сообщила о возобновлении газоснабжения во всех населенных пунктах в регионе на протяжении 2-3 дней.

"Работы активно проводятся. В некоторых поселках газоснабжения уже восстановлено, завтра начнется подключение города", - отметила глава Харьковской ОГА.

Как сообщал MIGnews.com.uа, вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил, что в воскресенье, 26 марта, в Балаклее продолжали взрываться боеприпасы.