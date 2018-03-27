Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово

Путин прилетел в Кемерово и провел совещание

Путин заявил, что нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица ╘ kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время совещания в Кемерове, посвященной ликвидации последствий пожара в ТЦ, назвал причинами трагедии халатность и разгильдяйство, сообщает "ТСН" со ссылкой на "Интерфакс-Россия".

"Что у нас происходит? Ведь это не боевые действия, а не выброс метана на шахте неожиданный", - сказал Путин.

"Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - добавил он.

"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку можно получить, а за деньги все, что угодно подпишут", - сказал президент России.

Глава РФ выразил соболезнования семьям погибших.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что дом кондитерской фабрики, построенный в 1968 году, был 2013 перестроен в торговый центр, вероятно, с нарушениями.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул днем 25 марта. Огонь охватил четвертый этаж, где расположены кинотеатр и игровые комнаты для детей. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому сотрудникам пришлось устно оповещать посетителей об опасности.

К утру понедельника пожарные продолжали тушить отдельные очаги возгорания и разбирать завалы в поисках погибших. По словам представителя МЧС, пожарные работают при экстремально высоких температурах и почти нулевой видимости.

На данный момент подтверждена гибель 64 человек, среди них много детей. Десятки считаются пропавшими без вести.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.

По материалам: ТСН