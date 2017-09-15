Пытки в Одесском СИЗО: ГПУ сообщила о подозрении

Вчера, 14 сентября, следователи прокуратуры сообщили о подозрении в организации пыток заключенных Одесского СИЗО исполняющему обязанности начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Об этом сообщил у себя в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, критическая ситуация в Одесском СИЗО, где подсудимым была убита сотрудница учреждения, а руководство пенитенциарной службы организовало массовое избиение заключенных, стала последней каплей.

"Принципиальная позиция омбудсмена Валерии Лутковской стала стартом решительных изменений. По моему представлению премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру юстиции провести реорганизацию пенитенциарной службы", - отметил Луценко.

По его словам, основные задачи - это полное обновление руководящего состава, повышение зарплаты служащим до семи тысяч гривень, приведение площади содержания заключенных к европейским требованиям, конкретные антикоррупционные решения в вопросах тюремного производства, питания.

17 августа около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Одесском СИЗО исчезла сотрудница. После нескольких часов поиска ее расчлененное тело было обнаружено в мусорном контейнере на территории изолятора.

Арестант, подозреваемый в убийстве, жил в техническом помещении и в своей камере не находился уже больше месяца, при этом он имел незаконный доступ к колющим и режущим предметам.