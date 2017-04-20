Работник нефтебазы под Киевом получил ожоги в результате возгорания в цистерне - ГСЧС

На нефтебазе в Киево-Святошинском района Киевской области во вовремя заправки автоцистерны произошло возгорание, в результате чего работник предприятия получил ожоги, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"Это был Святошинский район село Святопетровское (бывшее Петровское) там на территории нефтебазы во вовремя заправки автоцистерны дизтоплива произошло возгорание в цистерне, вследствие чего получил ожоги первой и второй степени работник этого предприятия - мужчина 68 года рождения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в оперативно-координационном центре ГУ ГСЧС в Киевской области в среду вечером.

По словам собеседника, сейчас пострадавший мужчина находится в ожоговом центре города Киева. Других пострадавших нет.

До момента прибытия подразделения спасателей возгорание ликвидировали охранники нефтебазы при помощи огнетушителей.