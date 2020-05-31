Іран має намір передати "чорні ящики" збитого літака МАУ до Франції

Бортові самописці літака української авіакомпанії МАУ, який збили іранською ракетою 8 січня, Іран має намір відправити до Франції.

Влада країни пояснює рішення затримкою відповіді з української сторони щодо долі бортових самописців.

Про це повідомляє іранське агентство ISNA.

"У відповідь на затримку іранська влада вирішила відправити чорний ящик літака в іншу країну (можливо, до Франції)", - йдеться у повідомленні.

Раніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Україна може подати до Міжнародного суду ООН, якщо переговори з Тегераном з приводу збитого літака виявляться безрезультатними.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту знаходилися 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули.

Через три дні після катастрофи Іран визнав, що збив літак помилково, прийнявши його за крилату ракету. Відповідальність за аварію авіалайнера взяв на себе іранський військовий підрозділ Корпус вартових Ісламської революції.

У січні глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар підтвердив, що "чорні ящики" зі збитого українського літака передадуть до Києва.

Однак пізніше влада Ірану заявила, що Тегеран може передати "чорні ящики" збитого літака МАУ Україні або іншій державі, якщо не зможе їх розшифрувати.

Країни-члени міжнародної координаційної групи з розслідування авіакатастрофи українського літака під Тегераном наполягали на тому, щоб Іран передав бортові самописці до Франції, оскільки там є необхідне обладнання для дослідження.

Після цього міністр закордонних справ Ірану заявив, що Іран не приступатиме до розшифровки "чорних ящиків" літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", але й передавати їх урядам інших країн не буде.

У квітні іранський депутат, член комісії з питань законодавства і юстиції парламенту Хассан Норузі заявив, що за збиття українського пасажирського літака МАУ під Тегераном нікого не заарештовували, що суперечить офіційним заявам влади країни.

Окрім цього, збиття цивільного авіалайнера військовими він назвав "гарним виконанням обов'язків".

В Ірані назвали оператора ракетної системи винним у катастрофі.