Іран назвав умови передачі "чорних ящиків" Україні.

Іран готовий віддати Україні "чорні скриньки" збитого над Тегераном українського літака МАУ, якщо вона забезпечить необхідні умови для їхньої експертизи.

Про це повідомляє NYT з посиланням на Reuters.

Представники Ірану пояснили у коментарі журналістам, що "чорні скриньки" планують відправити на дослідження в інші країни, оскільки Київ від початку не мав необхідного програмного забезпечення для їхнього розшифрування.

Якщо ж Україна не виконає ці умови, "скриньки" передадуть Франції.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Ірані розбився літак "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану офіційно визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

3 лютого директор з розслідування нещасних випадків в іранській Організації цивільної авіації Хасан Резайфар заявив, що Іран більше не ділитиметься з Україною доказами у справі щодо збиття літака МАУ через те, що дані розслідування "злили" українським ЗМІ.

Країни-учасниці Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ заявили, що вимагають від Ірану негайно передати групі "чорні скриньки" зі збитого лайнера.

14 лютого міністр закордонних справ Ірану заявив, що Іран не має наміру віддавати "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ, але й не розшифровуватиме їхніх даних без участі зацікавлених сторін.

На початку червня в Тегерані заявили, що іранське розслідування за фактом збиття українського пасажирського літака іранськими ракетами в січні "майже завершено". Там не вважають, що чорні скриньки літака містять яку-небудь "важливу інформацію".