Іран пообіцяв передати Франції чорні скриньки зі збитого "Боїнга" - Трюдо

Іран обіцяє найближчим часом передати Франції для зняття інформації "чорні скриньки" з "Боїнга""МАУ", збитого ППО Корпуса вартови х Ісламської революції в небі над Іраном.

"Чорні скриньки" мають незабаром бути відправлені до Франції", - повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у вівторок, 16 червня.

За його словами, затримку з відправкою бортових самописців в Тегерані пояснили пандемією COVID-19.

"Ми збираємося продовжувати чинити тиск на іранський режим разом з нашими іноземними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися правосуддя, отримати компенсації для сімей", - запевнив канадський прем'єр.

Як повідомлялося, Офісу генпрокурора ініціював створення міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи в Ірані за зразком JIT, що займається справою MH17. Жодна з держав, що отримали пропозицію, поки що на нього не відреагувала.

У МЗС України висловили готовність подати позов до Міжнароднного суду ООН, якщо переговори з Іраном зайдуть у глухий кут.

Уранці 8 січня в Ірані зазнав аварії Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", що летів з Тегерана до Києва. В авіакатастрофі загинуло 11 громадян України - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Крім українців на борту літака перебували громадяни Ірану, Канади, Німеччини, Великобританії, Швеції та Афганістан: всього 176 осіб. Більшість пасажирів були іранцями або громадянами інших держав іноземного походження. Серед них було багато студентів та співробітників університетів.

Спершу Іран заперечив свою причетність до катастрофи, відразу заявивши про технічну несправність літака Boeing 737 2016 року випуску, що пройшов техобслуговування за день до вильоту.

Однак 11 січня командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджізаде взяв на себе всю відповідальність за катастрофу. Згідно з офіційною версією, цивільний борт збили помилково.

Перед цим про те, що Boeing був атакований ППО Ірану, заявляли президент США Дональд Трамп, канадський і британський прем'єр-міністри Джастін Трюдо і Борис Джонсон, генсек НАТО Єнс Столтенберг. У Тегерані цю версію відкидали, звинувачуючи США у "психологічній війні".

За матеріалами Інтерфакс- Україна