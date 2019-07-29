Ранение нацгвардейца в Одессе: начато уголовное производство

В полиции открыли уголовное производство по статье о покушении на самоубийство, из-за солдата, который во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы выстрелил себе в голову из табельного оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

"Сейчас мужчина находится в реанимации. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по предварительным данным, телесные повреждения в виде огнестрельного ранения пострадавший, 1999 года рождения, получил, выстрелив себе в голову из табельного оружия.

Напомним, во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы по предварительной информации по неосторожности солдат выстрелил себе в голову.