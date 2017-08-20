Расчленение инспектора в Одесском СИЗО: скандал с пытками заключенных получил продолжение

В Одесское СИЗО направлена комиссия Генеральной прокуратуры Украины в связи с избиением заключенных после убийства женщины-инспектора.

Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко в Facebook.

"Выезжает комиссия ГПУ", - написал Луценко под постом уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, опубликовавшей фото избитого заключенного.

"Это фото регионального представителя в Одессе, сделанное в Одесском СИЗО. Знаю, что там работает и региональная прокуратура, но мне кажется, что контроль должен быть плотнее. Это однозначно след от дубинки. Завтра там может быть еще хуже", - отметила Лутковская.