Расследование Bellingcat: Перед крушением MH17 украинских "Буков" в зоне АТО не было

Группа журналистов-расследователей Bellingcat опровергла информацию о нахождении украинского ЗРК "Бук" в зоне проведения АТО за два дня до того, как был сбит самолет Boeing-777 рейса MH17.

Как отмечается, снимки ЗРК "Бук" с геолокацией в Донецкой области опубликовал в 2014 году капеллан ВСУ Михаил Гредиль.

При этом в Bellingcat отметили, что фотография появилась в Сети 15 июля 2014 года - за два дня до того, как был сбит самолет. По координатам "БУК" находился в поле, "которое функционировало как украинский военный лагерь".

На одной из этих фотографий показан ракетный пусковой комплекс "Бук-210" второго батальона 223-го зенитного полка, который базируется в городе Стрый Львовской области. Фотография была привязана к координатам в Ясиноватском районе Донецкой области.

Другая фотография, которую выложили на российском форуме, была привязана к координатам в Перевальском районе возле Дебальцево. Благодаря членам "Смоленского форума" фотографии капеллана были идентифицированы как сделанные не на востоке Украины, а на Миргородской военной базе в Полтавской области - за сотни километров от линии фронта. Статья и фотографии от 10 мая 2014 года на сайте церкви капеллана четко указывают на то, что он посещал военную базу. На двух фотографиях показан "Бук-231", который принадлежит второму батальону 223 противовоздушной обороны ВСУ. На одной из фотографий показана взлетно-посадочная полоса.

Сравнивая фотографии Гредиля, сделанные в мае и в июле 2014 года на базе ВВС, становится ясно, что он посещал одну и ту же базу в Миргороде. Один из пользователей "смоленского форума" начал проверять геолокацию фотографий капеллана и заметил сходство между июльскими фотографиями 2014 года, который опубликовал капеллан и майскими фотографиями 2014 года, которые опубликовала церковь Михаила Гредиля.

Как отмечается, тот же пользователь нашел статью на сайте "Католический колумнист" о визите капеллана на базу ВВС, опубликованную 14 июля 2014 года. В статье писалось, как Гредиль возил помощь военным под Полтаву перед поездкой в зону АТО. Скорее всего, это объясняет тот факт, что капеллан мог опубликовать фотографии с базы ВВС через несколько дней во время посещения зоны АТО с геолокацией Ясиноватского и Перевальского районов. Пользователи форума сопоставили все ключевые точки на фотографиях и выяснили, что эта база находится под Миргородом Полтавской области.

Расследователи Bellingcat отмечают при помощи анализа геолокации фотографий капеллана, которые касались украинского "Бука" говорят о том, что он находился слишком далеко от места крушения самолета.

Таким образом, единственным "Буком", который находился в зоне поражения MH17 был российский "Бук".

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которая применяется в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, которую в то время контролировали боевики "ДНР". Фрагменты ракеты серии "Бук" были выявлены как во время вскрытия тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

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