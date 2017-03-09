Расстрелянный Mercedes в Киеве: убийца выпустил 10 пуль, один ребенок уже дома

Во время расстрела автомобиля Mercedes-Benz CLS в Киеве, где находился бизнесмен Александр Ряжев с двумя несовершеннолетними детьми, убийца сделал 10 выстрелов

Об этом заявил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112", сообщает Эспрессо.TV.

"Девочка уже дома. Мальчику сделали операцию, он остается в больнице. Установлено, что было до 10 выстрелов", - сказал Крищенко.

По его словам, полиция установила личность погибшего, однако называть имя он отказался, отметив, что убитый действительно был киевским бизнесменом.

Следствие пока рассматривает версию, согласно которой мотивом для убийства стала профессиональная деятельность покойного.