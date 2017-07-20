Расстрелянный возле ТРЦ "Проспект" в Киеве мужчина является уроженцем РФ - полиция

Убитый на парковке торгового-развлекательного центра "Проспект" мужчина является уроженцем Российской Федерации и в последнее время проживал в Киеве.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.

"На данный момент правоохранители установили личность погибшего - это мужчина, 1964 года рождения, уроженец Российской Федерации. В последнее время он проживал в столице Украины. На данный момент следователи отрабатывают все возможные версии и мотивы убийства. Относительно нападавших - по предварительной информации, это двое мужчин, которые после совершения преступления уехали предположительно на отечественном автомобиле", - сообщили в полиции.

В пресс-службе добавили, что следователи изъяли и изучают записи с видеокамер, установленных в данном районе.

Напомним, вчера, 19 июля в Киеве перед торговым центром у метро "Черниговская" неизвестные расстреляли мужчину. Преступление произошло примерно в 23:20 на парковке ТРЦ "Проспект". По предварительной информации стреляли из автомата и пистолета. Автомат преступники бросили на месте убийства.