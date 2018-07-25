Резонансные ДТП в Украине: какие обещания политики дают по расследованиям

Череда резонансных ДТП в Украине продолжается. Вчера, 24 июля, в центре Киева водитель Hummer насмерть сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

После совершения наезда водитель попытался скрыться, однако полиции удалось задержать его недалеко от места происшествия. Во время задержания он оказывал сопротивление. По данным СМИ, за рулем был Кирилл Островский 1995 года рождения. По предварительным данным, признаков алкогольного опьянения у него не было. Сейчас Островский находится в следственном изоляторе, ему объявлено подозрение.

Смертельное ДТП вызвало волну негодования у украинцев, в социальных сетях требуют наказать виновного, а также опасаются, что справедливого суда может и не быть. Не остались в стороне и политики: народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук посвятил инциденту уже несколько постов в своем Facebook. В частности, пообещал сделать все, чтобы Островский ответил за содеянное. "Я обязуюсь контролировать расследование и суд над этим убийцей до вынесения судом справедливого приговора", - заявил Мосийчук.

Время покажет, как Мосийчук будет выполнять обещанное, "Слово и Дело" пока предлагает вспомнить, кто из политиков еще давал обещания, касающиеся резонансных дорожно-транспортных происшествий. Их, на самом деле, немного.

Несколько таких обещаний давал депутат и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. В марте 2015 года в Константиновке Донецкой области БМД украинских военнослужащих сбила насмерть восьмилетнюю девочку, ее мать была травмирована. После инцидента Геращенко пообещал, что суд над виновными будет открытым для средств массовой информации, а сами они - наказаны (хотя последнее обещание не относится к его компетенции).

Депутат выполнил оба обещания. Расследование по факту ДТП завершили в апреле, заседание суда состоялось 14 апреля и было открытым для журналистов. Приговор виновным вынесли в декабре 2016 года: водитель машины Роман Карпинец получил 4 года заключения, его руководитель Марьян Рак - два года дисциплинарного батальона (военная тюрьма), а также лишился звания старшего лейтенанта.

Геращенко также давал обещание насчет ДТП со скорой помощью в Киеве, которое произошло в августе 2015 года. Тогда девушка на Honda нарушила правила и врезалась в автомобиль скорой помощи, который доставлял новорожденного ребенка в реанимационное отделение клиники "Охматдет". Ребенок выжил. "Поручил помощнику проверить историю получения водительских прав девушки, действия которой чуть было не привели к гибели грудного ребенка и других участников ДТП. Название автошколы, в которой она прошла (если проходила) подготовку, и историю получения прав опубликую в отдельном посте в Фейсбуке", - пообещал нардеп.

Однако за полгода Геращенко свое обещание так и не выполнил, история в его Facebook не появилась.

Масштабное ДТП произошло в Харькове в октябре прошлого года. На перекрестке произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего один из них вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. Пятеро человек погибли на месте, еще один умер в больнице. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, идет судебное разбирательство. Мэр города Геннадий Кернес пообещал помощь семьям погибших и пострадавших: "Всем, кто пострадал в результате этой аварии, городские власти помогут в лечении", - заявил Кернес. В итоге пострадавшие получили пособие в сумме 240 тысяч гривен, семьям погибших также выделили материальную помощь.

Напомним, в Киеве на Дорогожичах 24 июля в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, трое находятся в тяжелом состоянии.

Александра Худякова, специально для "Слова и Дела"