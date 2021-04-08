Росія стягує війська до кордону з Україною та поставила великий військовий табір біля українського кордону

Росія стягує війська до кордону з Україною. Зокрема солдати розташувалися на півночі полігоні Погонове приблизно за 250 км від кордону з Луганською та Харківською областями.

Відповідні світлини показала команда розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) у своєму звіті. Там зазначили, що впродовж останніх декількох днів уважно стежили за маршрутами руху російської військової техніки до Криму й у бік кордону з Україною.

"Ми помітили, що місця відеозйомки колони й пункти призначення автопоїздів, крім Криму, зосереджені в південно-західному районі Росії приблизно за 250 км від кордону з Україною і, можливо, недалеко від міста Острогозьк, десь за 150 км. Велика частина машин належить Центральному військовому округу (ЦВО) Росії, а це означає, що вони подолали сотні або навіть тисячі кілометрів", - йдеться у звіті.

У CIT уточнюють, що поїзди з технікою розвантажувалися на станціях Маслівка та Тресвятська недалеко від Воронежа. Відповідні кадри розміщували в мережі самі місцеві жителі. На одному такому видно військові низькорамні причепи з важким вогнеметом ТОС і БМП.

"Номерні знаки причепів мають різні двозначні коди, що позначають військовий округ, наприклад, 50 (Західний військовий округ, до якого належить Воронеж), 87 і 76 (коди Сибірського і Приволзько-Уральського військових округів відповідно, які були об'єднані у ЦВО)", - ідеться в розслідуванні.

На інших фото видно колону реактивних систем залпового вогню "Ураган", на номерних знаках яких теж вказаний код ЦВО (76).

"Найімовірніше, ці машини належать 120-й артилерійській бригаді з Юрги, Сибір, яка, як ми з'ясували раніше, прямувала на станцію Тресвятська. У місцевій групі "Новая Усмань" у "ВКонтакте" 1 квітня місцеві скаржилися, що через селище Відрадне постійно рехаються військові колони, на південь від траси R193", - констатують розслідувачі.

Своєю чергою Bellingcat і команда розслідувань New York Times оприлюднили супутникові знімки табору на Погонові, на яких видно сотні одиниць бронетехніки. За їхніми даними, військові намети на полігоні з'явилися наприкінці березня - на початку квітня.