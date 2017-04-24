Российские СМИ были на месте подрыва авто ОБСЕ через три минуты, - Тимчук

Военные эксперты показали хронологию вчерашнего инцидента в оккупированном Пришибе, в результате которого погиб наблюдатель миссии

По данным военных экспертов, съемочная группа российских пропагандистов канала Russia Today прибыла через три минуты после подрыва патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированный Пришиб Луганской области.

Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

В хронологии событий инцидента отмечается, что "11:17 произошел подрыв автомобиля, 11:20 - прибыла съемочная группа телеканала Russia Today; 11:28 - автомобиль Нива цвета хаки с неопознанными гражданскими, которые отдавали указания российским журналистам".

В 15:44 приехала так называемая полиция ЛНР, 15:48 - автомобиль медицинской службы ( "таблетка", - ред.) Для вывоза тела погибшего сотрудника ОБСЕ.

В 16:00 на месте инцидента прибыл автокран для эвакуации автомобиля миссии.

Напомним, на оккупированной части Луганской области подорвался автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ . Инцидент унес жизни одного наблюдателя , еще двое сейчас в больнице. Погиб гражданин США Джозеф Стоун и была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. В ОБСЕ шокированы этой новостью и призывают наказать виновных.

Отметим, что председатель СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявляет, что несмотря на подрыв машины, миссия и дальше выполнять свой мандати требует привлечения виновных к ответственности.