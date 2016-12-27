Российские СМИ обнародовали последние слова пилотов Ту-154

Эксперты по авиации расшифровали первые записи бортовых самописцев самолета Ту-154, что разбился в Черном море. Перед падением пилоты закричали о технической неисправности.

О последних словах экипажа рассказал источник, близкий к следствию, новость передает "Пресса Украины".

Вытянутый из воды спасателями речевой бортовой самописец оказался в достаточно нормальном состоянии для того, чтобы запись из кабины пилотов удалось без проблем расшифровать. Авиационные эксперты констатировали, что пленка осталась совсем целой. Источник, близкий к следствию, передал последние слова пилотов в кабине самолета.

"Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!" - рассказал он.

Еще один источник подтвердил слова первого, также рассказав о проблеме с закрылками в самолете. Они якобы раскрылись рассогласованно, из-за чего самолет не смог набрать высоту и упал. К слову, закрылком называется отклоняющаяся вниз или выдвигающаяся и одновременно отклоняющаяся задняя часть крыла.

Журналисты взяли комментарий у вице-президента Федерации любителей авиации, заслуженного лётчика-испытателя СССР Виктора Заболотского, спросив его о последствиях технических неисправностей закрылок в самолетах. Он рассказал, что если это происходит, воздушным бортом практически невозможно управлять.

"Получается, у одного крыла подъёмная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолёт будет переворачивать. Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолётом очень тяжело", - рассказал он.

По утверждению первого источника, спасателями был найден еще один самописец - параметрический. Но в Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил только ожидают его прибытия для расшифровки. Когда это случится, источник ответить затруднился.

Напомним, 27 декабря стало известно, что накануне падения самолет Ту-154 Минобороны России двигался с неестественно задранным носом на скорости около 510 км/ч. В связи с этим у следствия появилась новая версия событий.