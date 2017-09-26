Российский блогер умер после укуса змеи в прямом эфире

Накануне инцидента видеоблогер Арслан Валеев поссорился с бывшей женой на почве ревности Арслан Валеев (фото - скриншот видео)
Российский видеоблогер Арслан Валеев, известный благодаря паблику о больших диких кошках BobCat ТВ и видеоканалу о змеях и других, умер от укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает Lenta.ru.
В ночь на 23 сентября, будучи в прямом эфире своего канала, Валеев получил укус черной мамбы, был немедленно госпитализирован. Около полудня 25 сентября Валеев умер.
Накануне он поссорился с бывшей супругой на почве ревности. Девушка сообщила в своем Instagram о нападении: блогер выследил и избил ее, о чем свидетельствуют выложенные бывшей супругой медицинские документы.
После заявления бывшей жены вместо постов о кошках в паблике BobCat ТВ стали появляться разоблачительные записи, посвященные изменам экс-супруги блогера. Негативная реакция подписчиков заставила Валеева взять назад обвинения в изменах и публично извиниться. Бывшая супруга приняла решение не возвращаться к Валееву. Тогда во время своего последнего стрима, на глазах у тысяч зрителей, он спровоцировал смертельно опасную змею ужалить себя в руку.
Наблюдавшие за происходящим через стриминговое окно знакомые Валеева вызвали скорую помощь. Блогер был доставлен в больницу в критическом состоянии и введен в состояние искусственной комы для проведения медицинских манипуляций, но спасти его не удалось.
Черная мамба может вырастать до трех метров в длину и обладает смертельно опасным ядом.