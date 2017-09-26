Российский блогер умер после укуса змеи в прямом эфире

Накануне инцидента видеоблогер Арслан Валеев поссорился с бывшей женой на почве ревностиАрслан Валеев (фото - скриншот видео)

Российский видеоблогер Арслан Валеев, известный благодаря паблику о больших диких кошках BobCat ТВ и видеоканалу о змеях и других, умер от укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает Lenta.ru.

В ночь на 23 сентября, будучи в прямом эфире своего канала, Валеев получил укус черной мамбы, был немедленно госпитализирован. Около полудня 25 сентября Валеев умер.

Накануне он поссорился с бывшей супругой на почве ревности. Девушка сообщила в своем Instagram о нападении: блогер выследил и избил ее, о чем свидетельствуют выложенные бывшей супругой медицинские документы.

После заявления бывшей жены вместо постов о кошках в паблике BobCat ТВ стали появляться разоблачительные записи, посвященные изменам экс-супруги блогера. Негативная реакция подписчиков заставила Валеева взять назад обвинения в изменах и публично извиниться. Бывшая супруга приняла решение не возвращаться к Валееву. Тогда во время своего последнего стрима, на глазах у тысяч зрителей, он спровоцировал смертельно опасную змею ужалить себя в руку.

Наблюдавшие за происходящим через стриминговое окно знакомые Валеева вызвали скорую помощь. Блогер был доставлен в больницу в критическом состоянии и введен в состояние искусственной комы для проведения медицинских манипуляций, но спасти его не удалось.

Черная мамба может вырастать до трех метров в длину и обладает смертельно опасным ядом.