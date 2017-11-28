Российский истребитель совершил "опасный" перехват американского самолета над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сделал "опасный" перехват американского самолета P-8A Poseidon в субботу, 25 ноября, во время полета над Черным морем.

Как заявили в Пентагоне, инцидент произошел в международном воздушном пространстве. При этом действия российского самолета считаются опасными, поскольку Су-30 совершал маневры перед американским самолетом, пройдя перед ним на довольно близком расстоянии, что вызвало турбулентность, а также заставило американцев совершить резкий маневр, передает CNN.

В Минобороны США утверждают, что на их самолете был включен транспондер, поэтому действия самолета P-8A Poseidon не могли вызвать такую реакцию в России.

Сам перехват длился 24 минуты.

Последний инцидент с участием российского самолета и американских военных состоялся в июне 2017 года, когда Су-27 пролетел достаточно близко к самолету-разведчику RC-135 над Балтийским морем.