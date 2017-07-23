Россия на границе с Украиной разместила три мотострелковые дивизии – Генштаб

Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Фейсбук в воскресенье.

"Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает на их комплектование, свидетельствует о том, что эти русские дивизии является по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", - отметил по этому поводу начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.