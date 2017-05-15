Розенко за штрафование охранной компании, которая обеспечивала порядок на "Евровидении" из-за инцидента на выступлении Джамалы

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко выступает за применение штрафных санкций против частной охранной компании, которая обеспечивала порядок в зале международного песенного конкурса "Евровидение" в Киеве из-за инцидента в ходе выступления певицы Джамалы в финале конкурса.

"Извинения Джамале за "недоразумение" (мягко говоря) во время ее выступления. Здесь вопрос к частной охранной структуре, которая была выбрана обеспечивать соблюдение порядка во время гала-концерта. Я думаю, что стоит продумать вариант применения штрафных санкций за некачественное предоставление услуг", - написал вице-премьер на своей странице в социальной сети Facebook.

Также П.Розенко написал, что стоит принести извинения и группе ONUKA за то, что ее выступление не смогли увидеть "миллионы украинцев".

"Я думаю, что не только мне хотелось бы знать автора этого "мудрого" управленческого решения по запуску рекламы во время выступления ONUKA. И это несмотря на то, что уже во время репетиций было видно, что именно выступление этой группы будет настоящим украшением и "изюминкой" Евровидения. Дисциплинарные взыскания за этот досадный инцидент должны быть применены", - написал он.

При этом П.Розенко отметил, что несмотря на определенные трудности, Украина еще раз доказала свою способность мобилизовать все имеющиеся ресурсы и проводить лучше шоу мирового уровня.