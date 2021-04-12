Розвідка США заявила про причетність Ізраїлю до теракту на ядерному об'єкті в Ірані

Розвідка США заявила, що аварія на ядерному об'єкті в іранському місті Натанзі сталася в результаті вибуху, який нібито організував Ізраїль. На відновлення роботи об'єкта може знадобитися не менше 10 місяців.

Про це повідомляє The New York Times.

"Збиток був нанесений потужним вибухом, їм повністю зруйнувало незалежну і добре охороняється внутрішню енергосистему, що забезпечує роботу підземних центрифуг, збагачують уран", - наводять в матеріалі слова американських розвідників.

При цьому наголошується, що Ізраїль "навмисне спланував" цю атаку.

Проте поки невідомо, чи був проінформований Білий дім про плани Ізраїлю.

11 квітня в Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. Пізніше віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі назвав атаку на об'єкт в Натанзі терористичним актом. При цьому влада Ірану заявили, що залишають за собою право на відповідні дії щодо винних.

Іран готовий повернутися до ядерної угоди 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.