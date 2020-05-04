Рятувальники продовжують гасити осередки тління на Київщині та Житомирщині

У Чорнобильській зоні відчуження та у Житомирській області продовжують гасити осередки тління. Пожежі там локалізували.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, на Київщині станом на 7:00 4 травня продовжують гасити окремі осередки тління торф'яників в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучили 210 людей та 72 одиниці техніки.

А на Житомирщині пожежі у лісових масивах на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів локалізували. Минулої доби поблизу сіл Першотравневе, Дубовий Гай та Лучанки Овруцького району ліквідували 3 осередки загоряння лісової підстилки.

"Станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини", - інформують у ДСНС.

Всього до гасіння пожеж там залучили 207 людей та 52 одиниці техніки.

Також рятувальники зазначають, що радіаційна ситуація у Києві, Київській області стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні пожежі почалися з 4 квітня. На гасіння відкритого вогню рятувальникам знадобилося 10 днів. У Чорнобильській зоні також продовжують гасити осередки тління.

18 квітня стало відомо, що внаслідок лісових пожеж вогонь знищив десятки будинків у Житомирській області.

На ліквідацію наслідків пожеж уряд виділить 25 мільйонів гривень.

Громадське телебачення

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