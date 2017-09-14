С дракой и поножовщиной: в Киеве неизвестные пытались захватить спорткомплекс "Восход"

В четверг, 14 сентября, группа неизвестных пыталась захватить спортивный комплекс "Восход" в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщается на странице СК в Facebook.

Отмечается, что захватчики заняли в помещение спортклуба ночью и установили на окна решетки. Однако позже спортсмены, которые тренируются в "Восходе", вместе с активистами смогли прогнать неизвестных.

В ходе потасовкиодин из спортсменов получил ножевое ранение, после чего был госпитализирован.

Как позже пояснили в полиции, по предварительной информации, конфликт возник между людьми, которые претендуют на здание: новый владелец (арендатор) с группой поддержки занял помещения, утром между ними и людьми, которые там занимались в, возник конфликт, а затем - драка.

"В результате, по словам свидетелей, несколько человек получили ножевые ранения (но только один пострадавший находился на месте, остальные - бежали), еще у одного - из травматического оружия, у остальных - травмы тела. Информация о пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.Правоохранители отметили, что человек, который, вероятно, ранил людей ножом, тоже получил телесные повреждения, поэтому его доставят в полицию после оказания медпомощи. Нож был изъят и отправлен на экспертизу.

"Всех участников конфликта, которые находятся на месте, доставят в полицейское управление для дачи объяснений, сбежавших разыскивают. После проведения первоочередной проверки их действия будут квалифицированы в соответствии с нормами административного или уголовного права. Кроме того, правоохранители устанавливают личности владельцев спортклуба и проверят документы, предоставленные людьми, которые заняли помещение ночью", - сказано в сообщении.

Спорткомплекс "Восход" принадлежал обанкротившемуся в 1997 году ПО "Киевский радиозавод". В ходе ликвидационной процедуры в 2016 году его продали ООО "Энергетическая компания "Герекс". Однако продажу сейчас оспаривают в судах из-за нарушений.

Активисты, в свою очередь, добиваются передачи комплекса в коммунальную собственность.