Самолет Emirates в Нью-Йорке перевели в карантин с сотней заболевших на борту

Авиалайнер Airbus A-380 компании Emirates в аэропорту Джона Кеннеди в Нью- Йорке поместили в карантин из-за того, что на борту находится сотня больных людей с температурой и рвотой. Самолет прилетел из города Дубай, ОАЭ.

Источники NBC сообщают, что около 100 пассажиров заболели на борту рейса Emirates, который приземлился в Нью-Йорке в 9 утра по восточному времени. Двухуровневый самолет перевозил около 500 человек из Дубая в Нью-Йорк. Полет занял 14 часов.

В самой авиакомпании заявили, что во время посадки больными оказались лишь 10 человек, а не 100.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.

Пассажир борта Эрин Сайкс написала в Twitter, что люди были больны еще до посадки в самолет. Она также отметила, что здоровых людей держат в карантине вместе с больными.

У некоторых людей температура достигает 40 градусов. Вокруг самолета несколько карет скорой помощи.

