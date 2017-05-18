Самолет МАУ получил повреждения в Запорожском аэропорту

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), выполнявший рейс PS085 Киев - Запорожье, в четверг во время руления после посадки выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием и получил серьезные повреждения фюзеляжа и всех стоек шасси.

Как сообщила пресс-служба МАУ, с 26 марта по 10 мая в аэропорту Запорожья проводился ремонт искусственной (бетонной) взлетно-посадочной полосы. В ответ на официальный запрос авиакомпания получила подтверждение о готовности аэропорта принимать рейсы. В среду, 17 мая, аэропорт Запорожья уведомил МАУ о снятии всех ограничений на полеты с 18 мая и прекращении действия NOTAM No1239 и No1241, начиная с 00:00 18 мая.

"Техническое состояние самолета не позволяет выполнять рейсы. Авиакомпания приняла решение доставить пассажиров рейсов PS086 и PS088 Запорожье - Киев до пункта назначения наземным транспортом. Всем пассажирам будут предоставлены питание и напитки", - отмечается в сообщении.

Пассажирам рейсов PS086 и PS088, следующим транзитом через аэропорт "Борисполь" (Киев) и теряющим стыковку в связи с задержкой вылета первого рейса, будет предоставлен весь спектр услуг, предусмотренных международными нормативами в подобных ситуациях: питание и напитки, поселение в гостиницу, трансфер по маршруту аэропорт - гостиница - аэропорт. Пассажирам будут предложены альтернативные варианты вылета ближайшими рейсами. Пассажирам, принявшим решение остаться в Запорожье, будет возмещена стоимость билета.

Для расследования данного инцидента МАУ создала комиссию с привлечением специалистов Государственной авиационной службы Украины. До получения выводов комиссии и полного официального подтверждения технической готовности аэродрома Запорожья все рейсы авиакомпании будут выполняться в/из аэропорта Днепра.