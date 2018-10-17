Самолет Мелании Трамп срочно сел из-за задымления

Вынужденная посадка самолета первой леди США из-за появления дыма и резкого запаха горелого в салоне в среду прошла безопасно.

Об этом сообщил центральный американский телеканал CNN.

"Самолет первой леди Мелании Трамп был вынужден вернуться на Объединенную базу ВВС "Эндрюс" в среду после проблемы механического характера, которая привела к появлению дыма в салоне", - говорится в сообщении.

Согласно информации журналистов, которые путешествуют с Меланией Трамп, примерно через 10 минут после взлета в салоне появилась легкая дымка и запах гари. Люди в салоне были вынуждены дышать через влажные полотенца, поскольку впоследствии резкий запах стал слишком сильным. Читайте также: Трамп оставил Меланию мокнуть под дождем и вызвал гнев соцсетей

Самолет развернулся и приземлился безопасно. Белый дом пока не обнародовал официального объяснения инцидента, однако, отметил, что перелет первой леди перепланировывается.

Директор по вопросам коммуникаций первой Леди Стефани Гришам сообщила телеканалу, что инцидент является "незначительной проблемой" механического характера. "Все хорошо, и все находятся в безопасности", - отметила представитель Белого дома.