Самолет рейса Амстердам - Киев вернули в аэропорт Скипхол из "соображений безопасности"

Самолет нидерландской авиакомпании KLM рейса KL1387, который должен был лететь из Амстердама в Киев, вернули обратно в аэропорт вылета, объяснив такие действия "соображениями безопасности".

Об этом "Европейской правде" рассказали пассажиры рейса.

О том, что самолет возвращают в аэропорт Схипхол, пассажирам сообщили уже после того, как воздушное судно начало снижение.

По прибытии пассажиров попросили выйти в "рукав" аэропорта и подождать замену самолета.

В результате самолет вылетел из Схипхол в 23.20 по местному времени, задержавшись на три часа.