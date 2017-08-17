"Самоубийца" с Крещатика передумал прыгать и вернулся в помещение

Мужчина, который в центре столицы угрожал прыгнуть с гостиницы "Крещатик", решил этого не делать

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

В частности, около 14:15 "самоубийца" перелез со стенки на балкон, где и находится на данный момент. С ним общаются сотрудники отеля.

Полиция с места происшествия уехала, осталась дежурить только карета скорой.

В свою очередь Еспресо.TV сообщает, что мужчина назвался Тимуром Кирилловим и заявил, что является гражданином Канады и Украины. При этом он требовал говорить именно с российским консулом, потому что доверяет только ему.

По словам Кириллова, его могут убить, на него "охотится организованная преступность и никакая власть не в состоянии помочь ему спасти свою жизнь". Курит и смотрит вниз. Появились фото мужчины, который угрожает прыгнуть с 3- го этажа на Крещатике