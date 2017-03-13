Сбербанк заявляет о 26 нападениях на отделения и банкоматы в Украине

Сбербанк в связи с нападениями обратился в украинские правоохранительные органы

Дочерний российского Сбербанка в Украине ПАО "Сбербанк" заявляет о 26 фактах нападения на отделения и банкоматы в стране за последние семь дней, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу банка.

В частности, в российском Сбербанке отметили, что дочерний банк уже обратился в украинские правоохранительные органы по факту нападений на отделения и банкоматы. Кроме того, в Сбербанке называют события вокруг этого финансового учреждения в Украине "действиями представителей националистических организаций".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве здание Сбербанка перегородили бетонными блоками. Отметим, 10 марта участники блокады Донбасса угрожали закрыть в Украине все отделения российского Сбербанка.